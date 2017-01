Leverkusen: Einen "dicken Fisch" auf die Bühne ziehen

Nach den Produktionen "Natürlich blond", "Aida" und "Die Schöne und das Biest" widmet sich das Junge Musical Leverkusen einem neuen Projekt: "Big Fish". Die Proben für das Stück auf Vorlage des Romans von Daniel Wallace laufen bereits. Im Frühjahr 2017 soll es in Opladen zu sehen sein. Für die Finanzierung haben sich die jungen Musicaldarsteller etwas Besonderes überlegt.

"Es ist wie ein Märchen für Erwachsene und Kinder, es geht um eine Liebesgeschichte, um Abenteuer, darum zu reisen und sich immer treu zu bleiben", schwärmt Anna Bobach, 1. Vorsitzende des Vereins. "Wir hoffen, dass wir etwas von dieser Liebe und Wärme an die Zuschauer abgeben können." Und Veit Schmelter findet: "Mit Big Fish haben wir eine Geschichte gefunden, die erzählt werden muss. In keinem Theaterstück gibt es so viele Charaktere, in denen man sich und seine Eigenheiten wiederfinden kann."

Profis und Amateure spielen im Jungen Musical gemeinsam. "Dabei kommt ein tolles Gesamtpaket rum", sagt David Mertin, musikalischer Leiter und Gründer des Vereins. "Wir haben mittlerweile Mitglieder, die aus der Richtung Bonn kommen, aus Aachen und selbst bis hinters Ruhrgebiet."

Der angehenden Logopädin Laura Dudek bedeutet die Gemeinschaft viel: "Der Verein ist mit der Zeit zu meiner zweiten Familie geworden", sagt sie. Durch das Singen und Tanzen auf der Bühne sei sie auch mutiger geworden.

Man bemühe sich, immer niedrige Eintrittspreise zu verlangen, damit sich alle interessierten Menschen den Musical-Besuch auch leisten können, erläutert Anna Bobach. (In diesem Jahr kosten die Karten zwischen 16,90 und 24,90 Euro.) Trotzdem braucht der Verein Unterstützung, um das Projekt realisieren zu können. Zusätzlich zu den Mitgliedsbeiträgen sind sie auf Spenden angewiesen. Franziska Neuhaus, Vorstandsmitglied und BWL-Studentin sagt dazu: "Wir wollen alles aus ,Big Fish' rausholen und die Möglichkeit haben, unserer Kreativität freien Lauf zu lassen, um eine supertolle Show auf die Bühne zu stellen."

Und damit das auch klappt, setzt das Junge Musical auf Schwarmfinanzierung. Wenn viele Menschen eine kleine Spende geben, kommt am Ende einiges zusammen, so das Konzept. Auf einer dafür eingerichteten Spendenseite im Internet nennen die Musical-Mitglieder die Spender "ihre Helden". Je nach Größe der gespendeten Summe gibt es kleine Überraschungen. Ein Poster zum Beispiel, Eintrittskarten für die Show, bis hin zum Privatkonzert im eigenen Wohnzimmer. Firmen können mit einer Spende Platz für eine Anzeige im Programmheft erhalten. Und den ganz dicken Fischen unter den Gönnern winkt sogar eine persönliche Danksagung nach jeder Aufführung.

Quelle: RP