Leverkusen: Einstweilige Verfügung gegen "China-Stadthalle" ?

Die Baugenehmigung liegt eigentlich seit Januar vor, doch bisher ist rund um die Opladener Stadthalle noch nicht viel passiert. Dabei hätte die Gastronomie nach den damaligen Angaben des Opladener Rechtsanwalt Peter Mauel eigentlich dieses Jahr eröffnen sollen. Von Peter Clement

Daraus wird nichts - und auch für das kommende Jahr stehen die Zeichen für die chinesischen Investoren Yi Chen und Meiling Chen zurzeit nicht besonders günstig.

Die beiden wollen die ehemalige Stadthalle zu einem asiatischen Eventrestaurant umbauen - die Rede ist von mehr als 350 Plätzen. Doch jetzt droht Ärger aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Der Opladener Rechtsanwalt Peter Orlowski und ein weiterer Nachbar halten die erteilte Baugenehmigung für rechtswidrig und haben zunächst Widerspruch bei der Stadt dagegen eingelegt mit dem Antrag, die Baugenehmigung aufzuheben.

Nachdem Orlowski nach eigener Aussage der gleichzeitig erbetene rechtsmittelfähige Bescheid von der Stadt verweigert wurde, hat er nun sogar eine einstweilige juristische Verfügung gegen das Projekt beantragt. "Die erteilte Baugenehmigung verletzt in eklatanter Weise nachbarschützende Vorschriften. Sie verstößt gegen das nachbarrechtliche Gebot der Rücksichtnahme", beklagt Orlowski in seinem Schreiben an die Stadt. Dies gelte nicht zuletzt, "weil wir als betroffene Nachbarn vor Erteilung der Baugenehmigung nicht angehört worden sind".

Diese Genehmigung bezieht sich demnach auf einen Gastronomie-Betrieb mit 329 Sitzplätzen sowie einen Konferenzraum mit 56 Plätzen, insgesamt also 385. Damit nicht genug, sei auch noch eine Genehmigung für Außengastronomie mit 78 Sitzplätzen erteilt worden.

Die Betriebszeiten: Werktage von 9 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage von 10 bis 23 Uhr. Hinter dem Hotel seien vom Betreiber 36 Stellplätze nachgewiesen, vor dem Hotel sechs Stellplätze.

"Wir halten die erteilte Baugenehmigung für rechtswidrig", betont Peter Orlowski. Das Stadthallen-Grundstück befinde sich innerhalb eines Allgemeinen Wohngebiets. Dort dürfe es zwar "die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften" geben, nicht aber einen Gastronomiebetrieb mit 329 Sitzplätzen plus Konferenzraum.

Vielmehr strahle der beabsichtigte Gastronomiebetrieb in seiner Dimension - asiatische Küche mit Eventcooking etc. - weit über das Wohngebiet hinaus. "Es handelt sich um eine überregionale Event-Attraktion, die - dafür spricht die Anzahl der Sitzplätze - Besucher aus einem weit über Leverkusen hinausgehenden Umkreis anziehen soll", argumentiert Orlowski: "Es wird An- und Abreiseverkehr in ganz erheblichem Umfang entstehen, der in einem Allgemeinen Wohngebiet schlichtweg nichts zu suchen hat", fügt er hinzu. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die durch den An- und Abreiseverkehr entstehenden Geräuschbelastungen die Zulässigkeit von Lärmimmissionen in einem Allgemeinen Wohngebiet übersteigen."

Peter Mauel, der den Investor anwaltlich vertritt, zweifelt das an. Die Rat-Deycks-Straße, an der sich die Stadthalle befinde, sei eine Hauptverkehrsstraße mit sehr hoher Lärmbelastung, erklärte er im Gespräch mit unserer Redaktion. Im übrigen verweist er auf die neu erstellten Gutachten, die den Gastronomiebetrieb als unbedenklich ausweisen. Zudem lägen aus Stadthallenzeiten sogar noch gültige Betriebsgenehmigungen für Ausschank etc. vor.

Orlowski lässt das nicht gelten. Er sagt: "Die von der Stadt Leverkusen eingeholten Lärmgutachten halten wir für unbrauchbar, da es sich zum einen um Privatgutachten des Betreibers handelt, zum anderen die dort festgestellten Schallwerte auf theoretischen Zahlen beruhen, also gewissermaßen ,hochgerechnet' worden sind. Nach unserer Auffassung werden dadurch nachbarschützende Belange in nicht mehrhinzunehmender Weise tangiert."

Das nächste Kapitel in Sachen Opladener Stadthalle findet also aller Voraussicht nach vor Gericht statt.

