Leverkusen: Empörung über IHK-Kritik an Opladen

Der "strategischeFahrplan", mit dem die IHK helfen möchte, Leverkusen besser aufzustellen, ist gestern in Opladen kräftig vor die Wand gefahren. Bezirksvorsteher Rainer Schiefer nannte das Papier "eine einzige Frechheit". Von Peter Clement

Es hätte nicht viel gefehlt, und Rainer Schiefer wäre gestern in Gummistiefeln zum Pressegespräch erschienen: "Die müssten wir hier ja eigentlich alle tragen, so nass, wie es in Opladen ja offenbar zu sein scheint", flachste der Bezirksvorsteher: "Wie sonst hätte ein ganzer Stadtteil so ins Rutschen geraten können?"

Zum Scherzen war dem CDU- Politiker, der mit ganzem Herzen an dem Stadtteil hängt, in dem er seit 2009 die Bezirksvertretung leitet, dabei überhaupt nicht zumute. Hatte er sich doch mordsmäßig geärgert über eine Veranstaltung vom Vortag.

In der hatten prominente Vertreter der Industrie- und Handelskammer (IHK) ein Positionspapier "Zukunft Leverkusen" präsentiert, mit dem man helfen wolle, Leverkusen besser aufzustellen. Schiefer nannte das Papier gestern "eine einzige Frechheit" und nahm einzelne Aussagen Punkt für Punkt auseinander:

Braucht die Wupsi einen 20 Mann starken Reparatur-Bereich? "Wenn einmal nichts kaputt geht, gibt es dort nichts zu tun", hatte Heribert Gierlichs von der IHK Köln tags zuvor gesagt und für mehr Privatisierung von Aufgaben geworben. Schiefer kontert: Zu behaupten, da säßen 20 Mitarbeiter nur ihre Stunden ab. sei eine grandiose Unterstellung und durch nichts belegt. "Hier werden Leute einfach schlecht gemacht, das geht so nicht", sagt der Bezirksvorsteher.

Der ÖPNV sollte derart ausgebaut werden, dass Linien und Stadtteile besser vernetzt werden; dies kann dazu beitragen, die schlechte Anbindung der Stadtteile unterneinander zu verbessern.

"Unsere Stadtteile sind bereits bestens vernetzt", sagt Schiefer: "Wir haben sogar vor einiger Zeit eine Kleinbuslinie eingerichtet, die zum Opladener Friedhof Birkenberg fährt und gerade von älteren Leuten sehr gut angenommen wird." Wer dagegen neue Buslinien fordere, lebe im Wolkenkuckucksheim. Das sei überhaupt nicht zu bezahlen.

Zur Verbesserung von Verkehrsfluss und -sicherheit sollte ausgelotet werden, wo sich nachts Ampeln abschalten lassen, Kreisverkehre noch Sinn machen und Grünschnittarbeiten die Übersichtlichkeit verbessern.

Diese Aussage diskreditiert aus Schiefers Sicht das Papier endgültig als völlig untauglich: "Man muss sich das einmal vorstellen", sagt er. "Da sitzen 65 Leute in einem Workshop zusammen, machen sich Gedanken, wie man Leverkusen nach vorn bringen kann - und heraus kommt Grünschnittpflege. Verkehrssicherungspflicht dieser Art gehört zum Tagesgeschäft für eine Stadt."

Die Opladener Innenstadt ist ein Negativ-Beispiel für mangelnde Sauberkeit: "Ein Workshop-Teilnehmer sagte: Opladen ist im Rutschen und kaum noch zu greifen."

Diese Aussage bringt den Bezirksvorsteher am meisten in Rage: "Wir haben gemeinsam mit der Bevölkerung ein hervorragendes Stadtteil-Konzept für Opladen entwickelt", berichtet Rainer Schiefer: "Ich kann mich beispielsweise noch sehr gut an die rappelvollen Abende im Landrat-Lucas- Gymnasium erinnern." Der so entstandene Entwurf werde zurzeit von einem renommierten Fachbüro in die endgültige Form gebracht. Er tut Opladen gut.

Abgehoben, an der Lebenswirklichkeit vorbei geplant und daher unglaubwürdig findet Schiefer das IHK-Papier. Dann liest er noch einen Satz aus der Präsentation vor:

Viele Bürger würden sich für ihre Stadt engagieren, wenn sie wüssten wie und wo.

"Es wäre schön, sagt Schiefer, wenn die Unternehmer anfingen, sich für ihre Stadt zu engagieren."

