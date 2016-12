Leverkusen: EVL-Halbmarathon: Die Anmeldefrist läuft schon

Aus dem Veranstaltungskalender der Stadt ist er kaum mehr wegzudenken, und für Laufbegeisterte ist er ein Muss: der EVL-Halbmarathon. Am Sonntag, 11. Juni 2017, findet er zum 17. Mal statt. Pünktlich um 9 Uhr ertönt an diesem Tag der Startschuss. Inzwischen läuft bereits die Online-Anmeldung: für den Halbmarathon, den Zehn-Kilometer- und den Fünf-Kilometer-Lauf sowie die Bambiniläufe und die Firmen- und Schulstaffeln.

Zur Vorbereitung bietet der Sportpark Leverkusen zum Jahresbeginn den 7. EVL-Lauftreff an. Ganz gleich, ob Laufanfänger oder Wiedereinsteiger, in diesem Lauftreff werden sämtliche Teilnehmer ganz nach ihrem individuellen Leistungsvermögen für Halbmarathon oder Zehn-Kilometer-Lauf fit gemacht. Dabei bietet sich für Teilnehmer die Möglichkeit, sich unter fachkundiger Betreuung vorzubereiten. In Zusammenarbeit mit den Vereinen TuS 05 Quettingen, TuS 82 Opladen und TV Witzhelden schnürt der Sportpark Leverkusen ein Trainingspaket, um im gesamten Stadtgebiet rund um die Halbmarathon-Strecke möglichst optimal zu trainieren. Alle Interessenten sind eingeladen, sich am Dienstag, 24. Januar, um 20 Uhr bei einer Informationsveranstaltung in der Ostermann-Arena Einzelheiten erläutern zu lassen.

www.leverkusen-halbmarathon.de

(mw)