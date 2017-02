Leverkusen: Fahrbahnen der Bonner Straße wegen Unfall lange gesperrt

Auf der Bonner Straße in Richtung Fixheide ist es gestern Vormittag zu einem schweren Unfall gekommen. Die Zufahrt vom Europaring war etwa anderthalb Stunden gesperrt, der Verkehr wurde auf der Bonner Straße auf eine Spur reduziert. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Personen leicht und eine weitere schwer verletzt. Die Unfallstelle war etwa 70 Meter lang, die beiden Wagen hatten Totalschäden und mussten abgeschleppt werden, berichtete ein Polizeisprecher.

Der Unfallverursacher kam auf dem Europaring aus Richtung Wiesdorf, als er in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verlor und ins Schlittern geriet. Dabei prallte die Limousine in die Leitplanke des Mittelstreifens und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

(sef/her)