Leverkusen: Falsche Polizisten in Wiesdorf festgenommen

Als die richtige Polizei anrückte, war es mit den strafbaren Einsätzen von zwei Betrügern (30, 44) vorbei: Sie wurden Montag auf frischer Tat in Wiesdorf festgenommen, berichtete die Polizei gestern. Zuvor hatten sich andere Männer in fast 30 Telefonaten mit Senioren als Kriminalbeamte ausgegeben. Komplizen, die laut Polizei in Callcentern im Ausland sitzen, haben demnach am Sonntagabend die älteren Leute über ihre Wertsachen ausgefragt haben. Dabei ging es um den jeweiligen Schmuck, das vorhandene Bargeld und wie hoch das Guthaben auf dem Konto der Senioren ist. In vielen Fällen wurde das Telefonat seitens der Angerufenen sofort beendet, lobte die Polizei.