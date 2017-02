später lesen Bergisch Neukirchen Familienverband gelingt Rückkehr 2017-02-16T18:37+0100 2017-02-17T00:00+0100

Nach einem vorübergehenden Ausflug in die ESV-Halle feierte der "Närrische Familienverband" seine Rückkehr in die Stadthalle Bergisch Neukirchen. Und dort war das "Närrische Treiben" so gut besucht wie seit langem nicht mehr. Insgesamt 140 Besucher amüsierten sich köstlich, unter anderem über die Rede von Jens Singer, der als "Dä Schofför" von Bundeskanzlerin Angela Merkel in die Bütt trat. Zwischendurch tanzten sie, dann lauschten sie den Liedern, die "Die Flöckchen" im XXL-Format servierten, nachdem sie zu Beginn des Auftritts mit ihrer Fülle kokettierten.