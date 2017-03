Leverkusen: FDP: Deponieabbau und Rad-Rheinbrücke

Die FDP Leverkusen hat auf ihrem Kreisparteitag am kommenden Samstag einige brisante Anträge auf der Tagesordnung. In einem Antrag geht es um die Altlasten-Deponie in Wiesdorf im Bereich der heutigen A1-Rheinbrücke. Von Ulrich Schütz

Die FDP fordert das Abbaggern von rund 3,6 Millionen Kubikmeter Giftmüll aus dem nördlichen Deponieteil. Dies solle "in Verantwortung für kommende Generationen" und als "nachhaltige und systematische Beseitigung auf dem Stadtgebiet lagernder Giftstoffe" geschehen. Der Nordteil der Altdeponie solle"systematisch komplett entgiftet" und entfernt werden. Dann könne die A1-Brücke sicher gebaut werden.

Der Antragsteller dröselt auch etwas die Geschichte der Deponie auf. "Unsere Großelterngeneration hat die Deponie - ohne Abdichtung nach unten - aufgeschüttet. Im südlichen und mittleren Teil liegt das Vermächtnis von Nationalsozialismus und Krieg, im nördlichen lagern 3,6 Millionen Kubikmeter aus der Zeit des ,Wirtschaftswunders'". Die Kosten für diese heiß umstrittene Sanierungsart veranschlagen die Freidemokraten mit 900 Millionen Euro. Bayer, so heißt es, solle sich beteiligen. Der Name des Konzerns wird in dem Antrag allerdings nicht genannt.

Der Bau der Rheinbrücke sei ein Anlass, "der Verantwortung unserer heutigen Generation nachzukommen und mit dem systematischen Abbauen und Entgiften der Altdeponie Dhünnaue zu beginnen, von Nord nach Süd", heißt es auch in dem Antrag, der jetzt schon in den eigenen Reihen als realitätsfremd kritisiert wird. Für das anspruchsvolle Projekt solle eine Partnerschaft "der Grundflächen-Eigentümer, der Verursacher der Deponie und der Verursacher der Deponie- Öffnung" ausgehandelt werden.

In einem weiteren Antrag fordert ein FDP-Vertreter den Bau einer eigenständigen Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Rhein. Sie soll von der Hauptstraße in Wiesdorf zur Fährgasse in Köln-Merkenich errichtet werden. Dies würde nach eigenen FDP-Hochrechnungen rund 21 Millionen Euro kosten. Dann erübrige sich der Radweg an der neuen A1-Brücke.

