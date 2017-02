Dirk Terlinden Und Rudolf Lattka: "Feinstaub ist in Leverkusen kein Problem"

Stickstoffdioxid ist die Schwierigkeit, mit der die Chemiestadt zu kämpfen hat, sagen Dirk Terlinden und Rudolf Lattka vom städtischen Fachbereich Umwelt. Sie erarbeiten zurzeit Maßnahmen, wie sich die Werte senken lassen. Ob eine Umweltzone Sinn macht, wird noch geprüft.

Die Luft in Leverkusen ist schlecht. Politikern macht die Feinstaubbelastung große Sorgen. Sie fordern deshalb mehr mobile Messstationen. Was kann die Stadt gegen das Feinstaubproblem machen?

Terlinden Es gibt kein Feinstaubproblem in Leverkusen.

Wieso nicht? Sind die Werte nicht zu hoch?

Terlinden Nein, da wird oft etwas verwechselt. Nicht der Feinstaub ist in Leverkusen das Problem, sondern Stickstoffdioxid, chemisch NO2. Der Jahresmittelwert lag 2015 an der Verkehrsluftmessstation Gustav-Heinemann-Straße bei 47 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 2016 waren es 45 Mikrogramm. Erlaubt sind 40. Entsprechend einer Luftqualitäts-Richtlinie der EU und nationalen Normen muss Leverkusen deshalb einen Luftreinhalteplan erstellen. Bei den Feinstaubwerten lag die Stadt die letzten Jahre immer unterhalb des Grenzwertes.

Wie entsteht Stickstoffdioxid?

Terlinden Bei jeder Verbrennung. In Leverkusen kommen die hohen Werte hauptsächlich durch den Autoverkehr. Aber auch durch Industriebetriebe und Kleinfeuerungen - darunter Holzkamine in Wohnhäusern. Ein Großteil der Luftschadstoffe wird von außerhalb Leverkusens herangeweht.

Was ist dagegen Feinstaub?

Lattka Kleine Partikel, die in der Luft schweben und aus vielen chemischen Stoffen bestehen. Bei den Messungen unterscheidet man zwischen Feinstaub PM 10 und PM 2,5 - das heißt Schwebstaubteilchen, auf Englisch: "Particulate Matter", kurz: PM, die einen Durchmesser von bis zu zehn oder 2,5 Mikrometer haben. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel Millimeter. In Leverkusen wird an den Stationen in Manfort und an der Gustav-Heinemann-Straße nur PM 10 gemessen. NRW-weit gibt es relativ wenige PM-2,5-Messstellen, weil sich die Teilchen gleichmäßiger verteilen. TERLINDEN Feinstaub ist ein riesiges Spektrum. Es geht mit Blütenstaub, Körnern und Samen los, über Ruß, Abrieb von Reifen bis hin zu Salzen und Vulkanasche. Gefährlicher sind die kleinen Partikel PM 2,5, weil sie leichter eingeatmet werden und die Gesundheit schädigen können.

Apropos Messstationen. Einige Politiker wünschen sich mehr Stationen in Leverkusen. Was würde das bringen?

Terlinden Nicht viel. In Leverkusen wurde ja schon festgestellt, dass die Werte an der Gustav-Heinemann-Straße zu hoch sind. Es ist davon auszugehen, dass dies auch an anderen Straßen mit einer ähnlichen Verkehrsbelastung der Fall ist. Die Station auf dem Friedhof in Manfort ist eine sogenannte Hintergrundstation, die die durchschnittliche lokale Belastungssituation ermitteln soll. Außerdem gibt es Messstationen nicht von der Stange. Das Land NRW hat eine bestimmte Anzahl, die je nach Bedarf zum Einsatz kommen und mindestens fünf Jahre an einem Ort stehen. Nur durch eine dauerhafte Messung lassen sich aussagekräftige Zahlen ermitteln.

Was ist nun die Folge der zu hohen Werte?

Lattka Eine "Projektgruppe" unter der Federführung der Bezirksregierung Köln ist dabei, geeignete Maßnahmen für den Luftreinhalteplan zu entwickeln. Eine der Grundlagen hierfür ist die noch ausstehende Verursacheranalyse, die das Landesumweltamt erarbeitet. Wir betrachten die Autobahnen als Hauptursache. Deshalb möchten wir erreichen, dass die Autobahnen in die Lösung des Problems einbezogen werden. Für uns kämen auch Tempolimits infrage. 50 bis 70 Stundenkilometer bei gleichmäßiger Fahrweise sind die ideale Geschwindigkeit, damit nur wenig Schadstoffe in die Luft gelangen. Ein solches Tempolimit wird zum Beispiel schon in München praktiziert und von Blitzgeräten überwacht.

Was ist mit einer Umweltzone?

Lattka Das ist eine klassische Maßnahme, die einen Beitrag zur Schadstoffreduzierung liefern kann. Aber es ist nicht gesagt, dass sie auch in Leverkusen die Einhaltung des Grenzwertes bewirkt. Denn es macht keinen Sinn, eine solche Zone in der Stadt einzuführen, wenn gleichzeitig die Autobahn durch die Stadt führt, auf der keinerlei Beschränkungen gelten.

Welche Möglichkeiten gibt es noch?

Terlinden Wir können versuchen, das Mobilitätsverhalten der Menschen zu beeinflussen, so dass sie eher das Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen anstelle eines Autos. Die Förderung von Elektroautos macht auch Sinn, allerdings nur, wenn es genug Ladestationen gibt. Unternehmen, insbesondere die städtischen, könnten ihren Fuhrpark modernisieren und auf emissionsarme Busse, Müllwagen oder Baumaschinen umstellen. Mehr Grün in der Stadt kann auch helfen. Allerdings müssen die Maßnahmen umsetzbar und messbar sein. Das ist eine Schwierigkeit.

Setzt die Stadtverwaltung Elektroautos ein?

Terlinden Bislang hat sie nur E-Bikes.

Was können die Bürger beitragen?

Lattka Wie gesagt, viel mehr Rad oder Bus fahren, aber auch zu Fuß gehen, bei Kurzstrecken auf das Auto möglichst ganz zu verzichten. Wichtig ist auch, sich die eigene Heizungsanlage genauer anzuschauen und sie vielleicht durch eine neue, energieeffizientere zu ersetzen. Bei Holzkaminen ist darauf zu achten, dass kein feuchtes Holz eingesetzt wird. Auch die richtige Bedienung eines Kaminofens will gelernt sein.

Würde beim A1-Ausbau ein Tunnel statt einer Stelzenbrücke die Schadstoffbelastung in der Luft senken?

Terlinden Natürlich. Sowohl die Feinstaubbelastung, als auch die Belastung durch Stickstoffdioxid würden sinken.

Wann steht der Luftreinhalteplan?

Terlinden Er soll im Laufe des nächsten Jahres fertig sein.

SUSANNE GENATH FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Quelle: RP