Leverkusen: Festzelt-Partys auf dem Markt Opladen und vor dem Rathaus

Schülerparty, Lachende Fußgängerzone und vieles mehr in den Festzelten von Johannes Brüls. Von Gabi Knops-Feiler

Rechtzeitig vor Weiberfastnacht lässt Johannes Brüls zum neunten Mal ein Festzelt für rund 1000 Leute vor der Rathaus-Galerie errichten. An insgesamt fünf Tagen bietet er drei Tage mit freiem Eintritt: Zur traditionellen Schlüsselübergabe am Donnerstagvormittag und zur Weiberfastnachtsparty ab 16 Uhr und zur Afterzoch-Party am Sonntag. Unter anderem die Musikgruppe "Die Cöllner" sorgt dann für Karnevalsstimmung.

Die Schülerparty am Freitag kostet sieben Euro Eintritt, für die Mallorca-Party am Samstag werden fünf Euro Eintritt verlangt, der Mindestverzehr entfällt. Seine Entscheidung begründet der Veranstalter so: "Mir ist lieber, ich habe ein volles Zelt und gute Stimmung, als alleine da zu stehen." Zwar nicht alleine, aber mit lediglich 150 Leuten stand Brüls im Vorjahr nach dem Umzug da. Warum, kann er sich nicht erklären. "Ich würde mir wünschen, dass gerade in Wiesdorf mehr Jecke in Uniform kämen", betonte Brüls jetzt.

Die Unterstützung der Vereine sei in Opladen breit aufgestellt, in Wiesdorf so gut wie nicht vorhanden: "In Wiesdorf komme ich einfach nicht an die Gesellschaften ran." Doch er gibt nicht auf und versucht es in diesem Jahr erneut. Und sagt: "Wenn es etwas zu ändern gibt, werde ich es tun." Ansonsten hoffe er auf 13 Grad und leichten Nieselregen. "Wenn es zu warm ist, bleiben die Leute draußen, wenn es kalt ist, brauche ich zu viel Heizöl." Für alle Fälle sind schon mal 1500 Liter pro Zelt bestellt.

Das Programm im Festzelt auf dem Opladener Marktplatz

• Weiberfastnachtsparty, Schunkelhits und Karnevalsknaller, 16 Uhr, Opladen - Eintritt frei.

• Freitag, 24. Februar: School´s Out - Die Afterschoolparty, speziell für Schüler: Karnevalsmusik und aktuelle Chart-Hits sowie der Schulcontest, ab 19 Uhr, Opladen - Eintritt: sieben Euro.

• Samstag, 25. Februar, LaFuZo - Lachende Fußgängerzone. Nach dem Umzug (ab 10.30 Uhr) Treffen im Festzelt, Eintritt frei.

Abends Ü30-Party der OP-Vereine, Motto "Dat jitt es nur bei uns". Die Opladener Karnevalsvereine laden alle Jecken zur Karnevalsparty ins Opladener Zelt. Ab 19 Uhr, Eintritt: sechs/sieben Euro.

• Sonntag, 26. Februar, Gottesdienst mit Pfarrer Teller, 11.15 Uhr, anschließend Frühschoppen und Erbsensuppe. Eintritt frei.

• Rosenmontag, 27. Februar, "After Zoch Party". Aktuelle Karnevalshits gemixt mit Schlagern und Chart-Krachern. Nach dem Opladener Zug. Eintritt frei.

Das Programm im Festzelt Wiesdorf vor dem Rathaus

• Weiberfastnacht ab 10 Uhr, Wiesdorf - Eintritt frei.

• Weiberfastnachtsparty Schunkelhits und Karnevelsknallern ab 14 Uhr, - Eintritt frei.

• Freitag, 24. Februar, die "School's Out-Schülerparty" läuft dieses Jahr im Karnevalszelt, ab 19 Uhr, Wiesdorf - Eintritt: sieben Euro.

• Samstag, 25. Februar, Alaaf op Mallorca. Karnevalshits und Partykracher der letzten 20 Jahre direkt vor der Rathaus-Galerie. Ab 19 Uhr, Wiesdorf - Eintritt: fünf Euro.

• Sonntag, 26. Februar, Zugparty nach dem Wiesdorfer Zug. Ab 16 Uhr - Eintritt frei.

Quelle: RP