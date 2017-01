später lesen Leverkusen-Hitdorf Feuerwehr rückt zu bei Brand in Hotel aus FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius Teilen

In der Nacht zu Samstag hatten Anwohner einen explosionsartigen Knall und eine Rauchsäule am Hotel an der Hitdorfer Straße gemeldet. In einem Durchgang war ein Brand ausgebrochen. Ein Mensch wurde verletzt.