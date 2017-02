Leverkusen: Finanzdezernent will die Ausgaben des Tierheims überprüfen

Der Tierschutzverein Leverkusen muss weiter auf einen Termin mit dem Oberbürgermeister warten. Ursprünglich wollte sich Uwe Richrath (SPD) "zeitnah" mit dem Betreiber des Tierheims zusammensetzen, um über die Finanznöte des Vereins zu diskutieren. Nach einem kurzen Telefongespräch zwischen Vorstand Gerd Kortschlag und Richrath ist es aber bisher nicht zu einer Verabredung zwischen den beiden gekommen.

Dafür hat Kortschlag einen Brief von Stadtkämmerer Frank Stein bekommen. Dieser will sich über die Ausgaben des Tierheims informieren und eine Aufrechnung des Vereins einsehen. "Das ist kein Problem, wir haben alle Unterlagen jederzeit transparent einsehbar", sagte Kortschlag auf Nachfrage unserer Redaktion. Er habe Stein eingeladen, im Tierheim vorbeizukommen, und sich alles anzusehen. Bisher stehe allerdings auch hier eine Antwort des Kämmerers aus.

Der Tierschutzverein hatte Mitte Januar in einem Brief an den Oberbürgermeister mehr Geld eingefordert. Der Zuschuss der Stadt, zu dem diese gesetzlich verpflichtet ist, wurde seit 2001 nicht mehr erhöht. Weil aber in diesem Zeitraum die Kosten für fast alles (Tierarzt, Futter, Energie, Gebäudeunterhaltung) gestiegen seien, brauche der Tierschutzverein zum Unterhalt des Tierheims fortan 280.000 Euro statt 125.280 Euro jährlich. Auch die Personalkosten würden sich durch den steigenden Mindestlohn weiter erhöhen. Würde die Stadt ihren Zuschuss nicht erhöhen, so hatte Kortschlag an den Oberbürgermeister geschrieben, sei eine Schließung des Tierheims irgendwann unumgänglich. Kortschlag wollte dies nicht als Drohung verstanden wissen.

Die Stadt hatte betont, dass die Finanznot für sie neu sei - und man ins Gespräch kommen wolle.

