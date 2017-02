später lesen Angemerkt Frechheit der Woche Teilen

Ein Bürgersteig ist ein Bürgersteig, damit der Bürgersteig als Bürgersteig dienen kann. Und zwar für Fußgänger. An halb zugeparkte Bürgersteige und Radwege haben wir uns ja fast schon gewöhnt. Dieser Falschparker an der Opladener Straße in Schlebusch platzierte seinen Wagen aber so auf dem Gehweg, dass alle Fußgänger auf die Straße ausweichen mussten. Wir kennen die Gründe für dieses Parkverhalten nicht. Aber wie es aussieht, geht es so gar nicht.