Leverkusen: Freispruch im Prozess um sexuellen Übergriff

Ein möglicher sexueller Übergriff auf eine widerstandsunfähige junge Frau beschäftigte jetzt in einem Fortsetzungsverfahren das Amtsgericht Leverkusen. Der Vorwurf: Ein 30-jähriger Mann soll nach einer gemeinsamen Feier das zunächst schlafende Opfer mehrfach sexuell belästigt haben.

Der Angeklagte bestritt die Tat - wie schon in der Eröffnungsverhandlung - weiterhin. Er habe auf der bereitgestellten Luftmatratze, die auf dem Boden neben dem Bett des Opfers gelegen habe, in der Nacht durchgeschlafen. "Warum soll ich auch wach liegen?", fragte der Mann bei seiner Aussage rhetorisch.

Das Opfer, das zum zweiten Termin nicht mehr geladen war, hatte am ersten Verhandlungstag ausgesagt, es habe sich gegen die sexuelle Attacke gewehrt. Nach der Tat sei sie auf die Toilette gegangen, um nachzusehen, ob sie blute, hatte die Frau geschildert. Den Rest der Nacht habe sie dann bei ihren Eltern verbracht.

An der Aussage des Opfers hatte das Gericht allerdings erhebliche Zweifel. Und ordnete daher ein psychologisches Gutachten an. Dieses wurde durch das rechtspsychologische Zentrum Bochum ausgestellt und nun im Gerichtssaal verlesen. In dem Dokument wurde die Skepsis des Gerichts untermauert.

Es hieß, die Aussagekräftigkeit des Opfers sei deutlich eingeschränkt, es vermische Erinnerungen teilweise. Sollte das Gericht zu der Erkenntnis kommen, die Angaben seien widersprüchlich, sei die Aussage nicht vorsätzlich falsch.

Nach dem Vortrag aus dem Gutachten plädierten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung auf Freispruch für den 30-Jährigen. Dem kam das Gericht nach. "Ihnen konnte die Tat nicht nachgewiesen werden", fasste die Richterin kurz die Entscheidung zusammen.

