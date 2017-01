Leverkusen: Fröhliches Prinzentreffen

750 Karten verkaufte die Leverkusener Prinzengarde für ihre Kostümsitzung. Der Verein ist mit der Besucherzahl zufrieden und will mit der Sitzung auch künftig im Forum bleiben. Eine Rückkehr ins Erholungshaus schloss er aus. Von Gabi Knops-Feiler

Mit einer fröhlichen Karnevalssause feierte die Prinzengarde Leverkusen am Samstag im Forum ihren 80. Geburtstag. 750 gut gelaunte Jecken bildeten den Rahmen für die Kostümsitzung, die etwas für jeden Geschmack bot. Zum Beispiel eine Rede des "Tuppes vom Land", Tänze des Tanzcorps "Blaue Jungs", Gesang der "Funky Marys" und Musik der "Jungen Trompeter".

Im Publikum waren unter anderem 70 Freunde und Bekannte um die Opladener Eheleute Christa und Peter Linnartz. Die Karnevalisten aus dem gesamten Umfeld waren über Jahre nach Köln-Pesch gefahren, um Peter Linnartz als Sitzungspräsidenten und dessen Gattin als Literatin zu unterstützen. Nachdem beide im Vorjahr ihre Ämter aus Altersgründen aufgegeben hatten, vergnügte sich die ganze Gesellschaft jetzt also erstmals im Forum. Dort gefiel es ihnen so gut, dass Christa Linnartz verkündete: "Nächstes Jahr sind wir alle wieder hier." Der Prinzengarde ist es recht. "Dafür sind wir Christa und Peter Linnartz sehr dankbar", bemerkte Kommandant Oliver Höhne. Höhne gab ebenfalls zu, dass es Gespräche mit Thomas Helfrich,dem Leiter der Bayer-Kulturabteilung, gab. "Im Erholungshaus ist man vielleicht nicht abgeneigt, wenn der Karneval dort wieder einziehen würde", verriet Höhne. "Aber wir wollen nicht zurück", stellte er klar. Mit 750 verkauften Karten sei die Auslastung im Forum zwar nicht optimal, aber allemal besser, als im Erholungshaus. Insgesamt sei man also "sehr zufrieden", versicherte Höhne. "Schließlich sind wir Realisten."

Eher unreal mag Prinz Peter III. das erscheinen, was er gerade erlebt. "Prinz zu sein, ist unglaublich schön", strahlte er nach seinem Einmarsch auf die Bühne. Dorthin begleitet wurde er erneut durch die Aktiven der KG Altstadtfunken. Kapelle, Garde und Tanzpaar hatten sich zwischen Spielmannszug sowie Prinzengarde Opladen und Leverkusen eingereiht.

Auf der Bühne wurde das Schmölzje bereits erwartet von Peter Schmitz, Präsident der Prinzengarde und Leverkusener Ex-Prinz Peter II. Der Namensvetter der amtierenden Tollität zeigte sich kurz darauf schwer beeindruckt von dessen Dudelsack-Spiel. Zum Dank gab es einen Spendenscheck über 111,11 Euro für den Verein "Leverkusen hilft krebskranken Kindern".

Zuletzt verlieh FLK-Präsident Uwe Krause in seiner Eigenschaft als Regionalpräsident vom Bund Deutscher Karneval (BDK) den Orden in Silber an Gabriele Rhöse. Zum Wandel des Brauchtums Karneval bemerkte er: "Wir sollten gemeinsam reagieren. Es gibt immer wieder Tiefs und Hochs. Aber wir schaffen es, wenn wir alle an einem Strang ziehen."

