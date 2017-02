Leverkusen: Gänsehautmomente beim Bibel-Marathon

Seit Mittwochabend wird in Wiesdorf die neu erschienene Lutherbibel von 140 Leuten vorgelesen. Das Ende ist für Sonntag, 10 Uhr, geplant. Von Tobias Falke

Vor einigen Wochen ist die revidierte Lutherbibel zum 500. Reformationsjubiläum erschienen. Doch wie hört sich diese an? Was hat sich zur 1984er Fassung geändert? Wer in den nächsten Tagen bis zum Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr die Christuskirche in Wiesdorf besucht, kann dort einen Auszug hören. Hier läuft seit Mittwochabend ein Lese-Marathon.

In 84 Stunden soll die neue Bibel am Stück vorgelesen werden. Die Idee hatte Pfarrer Christoph Engels, der vor mehr als 30 Jahren dieses Format erfand. In Leverkusen ist es das erste Mal, dass mehr als 140 Teilnehmer aus der Bibel vorlesen. Neben vielen Gemeindemitgliedern haben sich auch einige Außenstehende angemeldet. So zum Beispiel Superintendent Gert-René Loerken, Pfarrerin Bettina Növer aus Lützenkirchen, Autorin Maren Gottschalk, der katholische St.-Stephanus-Pfarrer Ralf Hirsch und Baptisten-Pastor Willy Müller. Und vonseiten der Stadt kamen oder kommen vorbei: Oberbürgermeister Uwe Richrath, Kulturbüro Leiterin Anke Holgersson und Kulturdezernent Marc Adomat, der sich gleich zwei Mal in die Liste eintrug.

Jeder konnte also mitmachen, und so fand man recht schnell rund 140 mutige Leser zwischen zehn und 89 Jahre, die sich bereiterklärten, rund 15 Minuten oder mehr in der Bibel zu lesen. Manche Lesekünste könnten aber auf die Probe gestellt werden, denn schließlich heißt rund um die Uhr, auch nachts zu lesen. Hier ist auch noch die ein oder andere Lücke zu finden. Doch für Christoph Engels ist das kein Problem: "Ich bin sicher, dass wir da noch jemanden finden. Notfalls springt die Aufsicht ein. Außerdem bin ich ja auch ein nachtaktiver Mensch."

Er selbst war es dann auch, der sich nach einem kurzen Auftritt des Kirchenchores an den Tisch vor dem Altar setzte und zu lesen begann. Mucksmäuschen still war es in der Kirche und mit den einleitenden Worten "Am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde" kam ein wenig Gänsehautstimmung bei den anwesenden Zuhörern auf. Nach der Schöpfungsgeschichte über Adam und Eva im Garten Eden las Pfarrer Engels bis zur Geburt von Kain und Abel. Dann schaltete er seine Tischleuchte aus. Das ist in den nächsten Tagen das Zeichen, dass nun der nachfolgende Leser dran ist, der sich bereits am Tisch mit eigener Lampe und Uhr platziert hat.

Am Donnerstagabend war Pfarrer Detlev Prößdorf dran, der am Sonntag pünktlich auf die Minute zum Abschlussgottesdienst auch den letzten Teil der Bibel vorlesen wird. Mit den Worten aus dem Offenbarungsbuch "Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen!" schließt das Projekt, ehe es im Gottesdienst besprochen wird. Passend zum Lutherjahr ist im Übrigen bis Ende Februar die multimediale Wanderausstellung "Martin Luther und der kulturelle Wandel im konfessionellen Zeitalter" in der Christuskirche zu sehen.

