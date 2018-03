Leverkusen: Gebete aus dem Automaten

In der Opladener Kirche St. Remigius gibt es derzeit Gebete aus aller Welt per Knopfdruck. Von Anja Wollschlaeger

Hinsetzen, Gebet auswählen und zuhören. So einfach kann Beten sein. In der Opladener Kirche Sankt Remigius steht der Gebetomat. Er spricht auf Wunsch eines von 320 Gebeten. So funktioniert er.

Er sieht aus wie ein Passbildautomat: 2,20 Meter hoch, 1,11 Meter breit und 75 Zentimeter tief. Doch die graue Box mit Vorhang und Hocker liefert keine Fotostreifen. Nein, hier wird gebetet. Im Eingangsbereich der Kirche Sankt Remigius in Opladen steht die Kiste aufgebaut. Jedermann kann dort hinein und es sich auf den 83 Quadratzentimetern gemütlich machen und beten.

Die katholische Kirchengemeinde in Opladen hat sich das Kunstwerk für ihre Aktion "24 Stunden für Gott" auf Zeit gemietet und zuschicken lassen. Auf einer Europalette kam der wohl "kleinste spirituelle Raum" nach Leverkusen. Praktisch ist die Mini-Kapelle. Sie musste nur ausgepackt und ihr Stecker in eine Steckdose gesteckt werden. Schon leuchtet der Touch-Screen auf und lädt zum Beten ein.

Katholisch oder evangelisch? Das soll bei der Aktion keine Rolle spielen. Insgesamt stehen 320 Gebete aus den fünf Weltreligionen - Buddhismus, Christentum, Hinduismus, Islam und Judentum zur Auswahl. Mit 65 verschiedenen Sprachen erinnert die Auswahl aber ein wenig an die Geschichte vom Turmbau zu Babylon. Wir wählen also Deutsch und hören zu. Das Vaterunser auf Ägyptisch oder Indonesisch könnten wir uns auch anhören und das apostolische Glaubensbekenntnis würde für Abwechslung in dem katholischen Kirchenraum sorgen. Der Gast im Gebetomat muss genau zuhören, denn viele Gebete sind dem christlichen Kirchgänger unbekannt. Bei den murmelnden Gesängen einer Beerdingungszeremonie auf den Salomon-Inseln entführt das Kino im Kopf den Benutzer in die Südsee.

Geld braucht der Gebetomat übrigens nicht. Der Geldeinwurfschlitz ist abgeklebt. Das war zu Beginn der Gebetskammer 2008 noch anders. Seitdem tourt sie in mehreren Exemplaren durch Deutschland. In Berlin, Frankfurt und im Allgäu stand er schon. Erfinder des automatischen Betraums ist der Berliner Künstler Oliver Sturm. Die Gebetstexte sind von echten Menschen gesprochen. Holger Höhn organisiert die Fastenaktion "24 Stunden für Gott" in der Gemeinde Sankt Remigius in Opladen. Für ihn ist auch der Gebetomat eine Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen. Seine Einladung lautet: "Die Tür ist auf. Komm zur Ruhe, genieß die Atmosphäre und frage dich einmal die existenziellen Dinge deines Lebens."

Quelle: RP