Prof. Antje-Britta Mörstedt: Generation Z kennt keine Hierarchien

Über Professor Antje-Britta Mörstedt

Vita Mörstedt, Jahrgang 1965, studierte von 1987 bis 1992 Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität in Göttingen. Sie erhielt 1995 ihren ersten Lehrauftrag an der PFH Private Hochschule Göttingen. Von 1999 bis 2007 war sie Vizekanzlerin.

Promotion/Professur 2002 promovierte sie zum Thema "Total Dynamic Organization: Zukunftsorientierte Gestaltung der Organisation auf Basis der Chaosforschung". Ende 2008 wurde sie auf die Professur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Organisation und Blended Learning, berufen.