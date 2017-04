"Verdächtige Substanzen": Großer mutmaßlicher Drogenfund in Leverkusen

Großer mutmaßlicher Drogenfund in Leverkusen

Nach offiziell nicht bestätigten Angaben eines Insiders könnte es sich um mehrere hundert Kilogramm Rauschgift handeln. Der Bananengroßhändler war offenbar sehr überrascht, als er am Samstagnachmittag das ominöse weiße Pulver abgepackt in seinen Bananenkisten fand. Er rief die Polizei, die die verdächtige Substanz sicherstellte.

Ob es sich tatsächlich um Drogen handelt, müssen nun chemische Untersuchungen ergeben. Die Polizei hält sich derzeit noch bedeckt.

So viel hat sie bisher bestätigt: Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei Köln am Samstagnachmittag auf dem Gelände eines Großhändlers in Leverkusen-Opladen eine große Menge einer pulverförmigen Substanz beschlagnahmt.

Vorläufigen Analysen der eingesetzten Polizisten zur Folge, könnte es sich bei dem Pulver um Betäubungsmittel handeln. Gegen 15.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und machte Angaben zu verdächtigem Pulver auf dem Werksgelände der Obstfabrik.

Alarmierte Polizisten fanden große Mengen der in Warenverpackungen versteckten Substanz. Kriminalbeamte begaben sich umgehend zum Einsatzort und nahmen dort die Ermittlungen auf. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Liegenschaft und beschlagnahmten das aufgefundene Pulver.

Die genaue Menge des beschlagnahmten Pulvers ist noch nicht endgültig bestimmt. Die Ermittlungen zu dem Fund dauern an. Erst am Montag will die Polizei weitere Informationen zu dem Fall bekannt geben.