Leverkusen: Großfahndung nach Randalierern am Stadion

Die Polizei hat am Samstag mit einem Großaufgebot an Polizeibeamten nach Fußball-Randalierern gesucht. Dazu gab es zum Spiel Bayer 04-Frankfurt Kontrollen im Stadioninneren an der Nordkurve, hinter und vor den Eingängen der BayArena. "Wir haben mutmaßliche Täter identifizieren können", berichtete die Polizei später. Ihr Einsatz sorgte für große Verzögerungen an den Stadioneingängen, so dass viele Besucher zu spät zum Spiel kamen.