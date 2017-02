später lesen Opladener Toni Blankerts wird 80 Heimatpflege ist seine Herzenssache FOTO: UM FOTO: UM Teilen

Wenn sich am Montag die Welt in Lützenkirchen auf den Weg zur Arbeit macht, kann ein Mann gemütlich mit Frau Helga am Frühstückstisch sitzen bleiben: Toni Blankerts, er feiert heute den 80. Geburtstag. Von Ulrich Schütz