Leverkusen: Im März ist die nächste Prüfung für den Angelschein

Wer angeln will, braucht einen Fischereischein. Und den gibt es nur nach bestandener Fischerprüfung. Hier erfahren Sie, wann die nächsten Termine sind.

Susanne Genath (sug) ist Redakteurin in Leverkusen.

Die nächste Prüfung bei der Unteren Fischereibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises findet am 20. März und - je nach Teilnehmerzahl - auch am 21. März jeweils um 9 Uhr statt, im großen Sitzungssaal des Kreishauses Heidkamp (Am Rübezahlwald 7, Bergisch Gladbach). Neben dem fachgerechten Umgang mit Fischen steht dabei der Tierschutz im Vordergrund. Mindestalter der Teilnehmer: 13 Jahre.

Geangelt werden darf erst mit 14 Jahren. Prüfungsgebühr: 50 Euro. Anmeldung bis zum 20. Februar unter Telefon 02202 13-2820 oder online über www.rbk-direkt.de und den Suchbegriff "Fischerprüfung". Vorbereitungskurse gibt es bei Angelgeräte Wichterich (Sattlerweg 8, Bergisch Gladbach-Bensberg, Tel. 02204 56688) und bei Rainer Pritschins (Tel. 0221 2972415. www.angelpruefung-mit-erfolg.de

