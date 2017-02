Bergisch Neukirchen: In Bergisch Neukirchen gedeiht feiner Tee

Marc van den Bogaard ist ein Pionier in Sachen Tee. Doch mit dem handelt er nicht nur, sondern er züchtet ihn auch. Sein Traum: Schwarzer Tee von der Höhenlage Bergisch Neukirchens. Von Monika Klein

Den gibt es zwar noch nicht auf dem Markt. Aber schon nächstes Jahr hofft Marc van den Bogaard eine kleine Menge ernten zu können, schließlich ist er sehr gespannt auf den Geschmack seiner Kultur, die er unter der schützenden Hülle eines Gewächshauses zieht. Die Teepflanze "Camellia sinensis", eine Kamelienart, ist kälteempfindlich, ihre Wurzeln wollen regelmäßig feucht gehalten werden, vertragen aber keine Staunässe. Ansonsten spreche nichts gegen den Anbau in Deutschland, wo Teekulturen allerdings eine Rarität sind.

Deswegen war es auch gar nicht so einfach, an die ersten zehn Pflanzen für den Versuch im eigenen Garten zu kommen. Nach langer Suche fand van den Bogaard einen Großhändler, der zugleich Hobbyzüchter ist. Von den schlechten Erfahrungen einiger Teepioniere in Süddeutschland profitierte er und legte ein Hochbeet in seinem Gewächshaus an, das weiteren 40 Pflanzen Platz bietet. Er mischte Rhododendron- und Vulkanerde mit Mutterboden, um den Wurzeln beste Bedingungen zu bieten.

Nachdem sich sein Tee vom ersten Pflanzschock erholt hat, bildete er bereits neue Triebe und Blüten aus. Jetzt sollen die Pflanzen kräftiger werden, bevor er die ersten frischen Blättchen pflückt, um sie dann in der Küche sachgemäß zu trocknen. In der Hoffnung, dass sich alles so gut weiterentwickelt, hat sich van den Bogaard bereits nach leer stehenden Gewächshäusern umgeschaut.

Der Teeanbau ist seine Entschleunigung vom Alltag als selbständiger Softwareentwickler. Alternativ hätte er sich ein Hobby mit Holz vorstellen können. Die Teeleidenschaft wurde vor vier Jahren durch die Hochzeitsreise nach Mauritius ausgelöst. Dort genoss das Paar unvergleichlich guten Tee, von dem es so viel wie möglich als Mitbringsel in den Koffer packte. Weil es nicht reichte, versuchte van den Bogaard, weitere Päckchen im Internet zu bestellen. Aber diesen Mauritius-Tee gab es einfach nicht.

"Warum verkaufe ich ihn nicht selbst", frage er sich und bestellte die erste Palette dieses Bois Chéri, den er bis heute im Sortiment seines Tee-Internetversands hat, den er vor zwei Jahren gründete. Schon aus nostalgischen Gründen, auch für andere Kunden, die der Geschmack an Flitterwochen auf Mauritius erinnert. Was er unter dem eigenen Label "Van den Bogaard" verkauft, wurde zuvor sorgfältig ausgewählt bei privaten Tea-Tastings mit Familie und Freunden, unter denen auch notorische Kaffeetrinker waren.

Dabei kamen nur hochwertige Produkte in die engere Auswahl, Bio-Sorten, hohe Blattgrade und natürliche Aromen wie Kräuter, Gewürze und Öle. Von 150 Tees blieben nach zehn Sitzungen 45 übrig, die fast alle mit Note eins bewertet wurden. Damit stand die Produktliste, die alle Kategorien (Früchte-, Kräuter-, Rooibos-, Schwarzer, Grüner, Weiße, Winter-Tee, Earl Grey-Varianten) abdeckt. Sogar einen Gemüsetee gibt es, der mit etwas Salz fast wie Brühe schmeckt. Kein Wunder, denn es stecken Spinat, Karotten und Sellerie drin.

www.vandenbogaard-tee.de

Quelle: RP