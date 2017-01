später lesen Leverkusen In Lebensgefahr - Verletzter (49) lag auf der Rückbank Teilen

Twittern







Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstag Abend an der Hauptstraße in Wiesdorf mit schweren Kopfverletzungen auf der Rückbank eines abgestellten Autos gefunden worden. Laut Polizei befand sich der Mann gestern noch in Lebensgefahr. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Eine Gewalttat kann nicht ausgeschlossen werden.

Bernd Bussang Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Bernd Bussang (bu) ist Leitender Regionalredakteur der Rheinischen Post im Bergischen Land. zum Autorenprofil schließen