Leverkusen: Infrarotkameras spüren Energie-Lecks auf

Energieberater der Verbraucherzentrale bieten Thermografien von Häusern an. So lassen sich energetische Schwachstellen aufspüren. Der Service kann nur im Winter gemacht werden und kostet 190 Euro. Von Tobias Falke

Mit ihrer eigenen Körperwärme und Schablonen haben Besucher am Aktionsstand der Verbraucherzentrale NRW in der Stadtbibliothek Leverkusen eindrucksvolle Bilder gestaltet. Zum Einsatz kam dabei eine kleine Infrarotkamera, die warme Oberflächen knallrot abbildet. Hintergrund ist die aktuelle Thermografie-Aktion der Verbraucherzentrale. Darin hilft die Technik bei der Suche nach energetischen Schwachstellen von Eigenheimen.

"Wärmebilder haben für uns eine ähnliche Funktion wie Röntgenbilder in der Medizin", erklärt Energieberater Florian Bublies. "Sie zeigen uns etwas, das dem bloßen Auge verborgen bleibt, nämlich Temperaturen von der Oberfläche." Dabei haben beide gemeinsam, dass man ohne passendes Know-how die Bilder kaum zuverlässig deuten kann. Im Krankenhaus sei man auf Diagnosen angewiesen, aus denen schließlich ein individueller Therapieplan entstehe. So sei das auch beim Eigenheim: "Da stellen wir einen Sanierungsfahrplan auf, der die Wünsche und finanziellen Möglichkeiten des Haushalts einbezieht", sagt Florian Bublies.

Damit die Bilder als Beratungsgrundlage pünktlich vorliegen, macht zunächst ein Thermograf in einer kalten Nacht Außenaufnahmen des Gebäudes. Dafür müssen mindestens 15 Grad Temperaturunterschied zwischen der Außen- und Innentemperatur liegen. Deshalb sind die Bilder meist nur im Winter möglich. Sind diese fertig, folgt ein ausführlicher Vor-Ort-Termin zur Energieberatung. "Ich schaue mir die Wärmebilder vorher in Ruhe an und kann erste Schwachstellen so schon sofort erkennen", sagt Florian Bublies. Zusammen mit seinen Eindrücken vor Ort bilden die Thermografien eine solide Grundlage für individuelle Modernisierungstipps. Gleichzeitig machen die Bilder die Probleme anschaulich. "Es hilft vielen, wenn sie mit eigenen Augen sehen, wie zum Beispiel ihr ungedämmter Rolladenkasten auf dem Wärmebild knallrot leuchtet", berichtet der Experte. "Das Thema Energieverluste wirkt dann weniger abstrakt".

Die Thermografie-Aktion findet im Rahmen des Projekts Energiewende der Verbraucherzentrale NRW statt. Kostenfrei ist die Aktion allerdings nicht. Eigenheim-Besitzer zahlen rund 190 Euro für eine Beratung.

Infomaterial gibt es im Internet unter: www.verbraucherzentrale.nrw/thermoaktion. Dort kann man sich auch für die Aktion anmelden.

