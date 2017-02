später lesen Kommentar Jeder kann etwas tun Teilen

2017-02-07T18:44+0100

Das Bild, das die Naturschützer auf den zehn Seiten zeichnen, ist nicht mehr düster, es ist sehr schwarz. Von Apokalypse ist die Rede, von der Ausrottung der Menschheit und der Natur. Man möchte sich die Decke über den Kopf ziehen, wenn man all das liest, und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Und es ist ja wahr: In diesen Zeiten, in denen nichts mehr als sicher gelten darf, gerät die Natur ein wenig ins Abseits der großen und manchmal auch der kleineren Politik.