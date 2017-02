später lesen Leverkusen Kahlschlag an der "B51" und in der Kolonie II Teilen

Kahlschlag an der B51 (offiziell: L188). Die kleine, im Sommer schattenspendende grüne Insel ist weg: Zwischen Meckhofer Kreisel und Bushaltstelle in Richtung Burscheid hat der Landesbetrieb Straßen.NRW Buschwerk und Bäume abgeholzt. Die Stämmchen und Stämme lagern noch am Straßenrand.