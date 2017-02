später lesen Leverkusen "Karneval first - Jeck we can" 2017-02-16T18:37+0100 2017-02-17T00:00+0100

War das ein Spaß, als Lothar Höveler, Präsident der KG Rote Funken, verkleidet als Donald Trump mit amerikanischer Hymne, Flagge und seinen Pagen Jasmin und Lisa als Sicherheitsleute in den Saal zog. Begleitet wurde er von zahlreichen Demonstranten, die per Plakat forderten: "Karneval first", "Jeck we can" oder "Alaaf you". "Wichtig ist", betonte Höveler auf der Forum-Bühne, "dass wir alle gemeinsam Karneval feiern und uns den Spaß nicht vermiesen lassen."