Leverkusen: Alle Züge, alle Zeiten, viele Infos

Ab morgen ziehen in Leverkusen die Karnevalszüge. Start ist in Hitdorf, Samstag folgt Schlebusch. Der Sonntag bietet die zwei Züge in Wiesdorf und Lützenkirchen, Opladen markiert mit dem Rosenmontagszug den närrischen Abschluss. Eine Übersicht.

FOTO: Deiters

Glasverbot Beim Straßenkarneval in Schlebusch gilt stellenweise Glasverbot, und zwar an Weiberfastnacht von 8 bis 21 Uhr und beim Umzug am Karnevalssamstag von 10 bis 19 Uhr. In diesen Straßen sind jegliche Materialien aus Glas, speziell Glasflaschen, verboten: Fußgängerzone Schlebusch sowie Oulustraße von der Einmündung Münster's Gäßchen bis zur Einmündung Von-Diergardt-Straße/Hammerweg; Ladenfläche und Parkplatz parallel zum Hammerweg und bis zur Dechant-Fein-Straße. An den etwa 13 Eingängen stehen Sicherheitskräfte, die Taschen und Rucksäcke durchsuchen und Glasflaschen aussortieren.

Weiberfastnacht Schlebusch Zu den Feierlichkeiten an Altweiber in Schlebusch wird die Oulustraße im Bereich zwischen Einmündung Von-Diergardt-Straße/Hammerweg/Bergische Landstraße und der zweiten Einfahrt Münster's Gäßchen von der Herbert-Wehner-Straße aus kommend für den Individualverkehr gesperrt. Der Verkehr aus Richtung Köln wird von der Bergischen Landstraße über Dhünnberg, Karl-Carstens-Ring und Herbert-Wehner-Straße umgeleitet. Anwohner können bis Einmündung Hammerweg und Von-Diergardt-Straße anfahren.

Die Anfahrt zum Münster's Gäßchen erfolgt über die Herbert-Wehner-Straße. Die Parkplätze Münster's Gäßchen und die Parkgarage sind über die Herbert-Wehner-Straße erreichbar.

Die Straße Münster's Gäßchen wird mit der Einfahrt in Höhe Pfannkuchenhaus und Ausfahrt Höhe Hausnummer 40 zur Einbahnstraße. Der Busverkehr wird ab Einmündung Dhünnberg über Dhünnberg, Karl-Carstens-Ring und Herbert-Wehner-Straße umgeleitet. Diese Regelung gilt an Weiberfastnacht von 8 bis mindestens 21 Uhr. Die Haltestellen Von-Diergardt-Straße und Gezellinallee werden nicht angefahren.

Schlebusch gilt an Altweiber als "ordnungsrechtlicher Schwerpunkt" der Behörden. Viele Polizeibeamte sind zusätzlich im Dienst. Das Ordnungsamt weist auf fünf neue Toilettenanlagen hin, die das Wildpinkeln verhindern sollen.

Öffnungszeiten Bäder Das Freizeitbad "CaLevornia" und die Park-Sauna haben an allen Karnevalstagen zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet, meldet die Stadt. Das Hallenbad Wiembachtal in Opladen ist an Rosenmontag von 6.30 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet; das Schulschwimmen entfällt.

Öffentlicher Nahverkehr Die Wupsi bietet mit dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) das Karnevalsticket an. Für 25,30 Euro können Jecken von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag fahren. Das Ticket gilt auch im Grenzverkehr zwischen dem VRS und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und auf Fahrten zwischen dem VRS und dem Kreis Ahrweiler. An Altweiber und während der Umzüge können etliche Straßen nicht wie gewohnt von Linienbussen angefahren werden; Umleitungen werden eingerichtet. Zur An- und Abreise zu den Umzügen setzt die Wupsi Zusatzwagen ein.

Karnevalszug Hitdorf Der Umzug in Hitdorf findet morgen, statt und beginnt um 14.33 Uhr. Bereits ab 11.30 Uhr (Vorjahr 12 Uhr) wird der komplette Zugweg gesperrt. Die Sperrung wird auch nach Zugende anhalten - bis die Straßen wieder leer sind. Während der kompletten Sperrzeit der Hitdorfer Straße sind die Ring- und die Langenfelder Straße Umleitungsstrecke. Busse stehen nach Zugende auf der Ring- und der Hitdorfer Straße. Der gebührenfreie Parkplatz am Hitdorfer See (Langenfelder Straße) steht zur Verfügung. Es nehmen etwa 40 Gruppen mit 1200 Jecken am Umzug teil. Darunter sind sieben Wagen, vier Musikzüge, zwei Tanzgruppen und eine Kanone. Außerdem: ein "schwarz-roter Bus", wie Zugleiter Michael Braune ankündigt. Es soll eine Überraschung geben, vermutlich geht es um Fußball. Start ist an der Hitdorfer Straße/Heerweg, Ende am Kirmesplatz.

Karnevalsumzug Wiesdorf D'r Zoch kütt in Wiesdorf am Karnevalssonntag ab 13.33 Uhr. Los geht es vor dem Möbehaus Ostermann/Kreisverkehr B8, wo sich der Zug aufstellt. Rund 2000 Teilnehmer trecken mit 19 Festwagen, Musik- und Tanzcorps durch die City - über die Lich- , Breidenbach- und Dönhoffstraße, über den Wiesdorfer Platz, die Haupt-, Kaiser- und Carl-Leverkus-Straße bis zur Wöhlerstraße. Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Die Straßen werden frühzeitig gesperrt. Autos, die noch dort geparkt sind, werden abgeschleppt.

Karnevalszug Schlebusch Der 30. Schlebuscher "Schull und Veedelszoch" findet am Karnevalssamstag um 13.33 Uhr statt. Neben dem früheren Zeitpunkt ändert sich auch der Startpunkt: Los geht es an der Johannes-Dott-/Reuterstraße. Von dort zieht der Zug über die Mülheimer Straße durch die Fußgängerzone bis zur Gezelinallee und erstmals weiter durch die Felix-von-Roll-Straße zur Morsbroicher Straße. Der um etwa 1,2 Kilometer verlängerte Zugweg soll das hohe Zuschaueraufkommen in der Ortsmitte besser verteilen. Die Behörden behalten sich vor, die Fußgängerzone bei zu hohem Andrang zu schließen. Familien wird geraten, sich am Zugbeginn oder -ende einzufinden. Der Parkplatz an der Auermühle steht nicht zur Verfügung. Der Zugweg ist ab 11 Uhr gesperrt. Rund 1450 Teilnehmer in 41 Gruppen ziehen durch Schlebusch, zahlreiche Wagen und Kapellen fahren mit, auch der Oberbürgermeister.

Karnevalszug Opladen Der Karnevalsumzug in Opladen findet an Rosenmontag ab 14.11 Uhr statt. Beginn ist an der Kölner Straße/Neustadtstraße, Zugende an der Altstadtstraße/Platz der Synagoge. Sperrungen des Zugweges beginnen ab 10.30 Uhr. Parkmöglichkeiten bietet das Parkhaus Kantstraße. Ab 10.30 Uhr kann dieses nur noch von der Düsseldorfer Straße/Günther-Weisenborn-Straße aus angefahren und verlassen werden. Die Stadt lässt frühzeitig Autos abschleppen. Rund 1500 Teilnehmer und sechs Musikgruppen marschieren im Rosenmontagszug mit. Eine Kindersammelstelle ist in der Polizeiwache am Marktplatz eingerichtet. Die Betreuung übernimmt das DRK Opladen.

Holzhauser Zug

Der Veedelszug in Holzhausen startet am Sonntag um 14.11 Uhr. Es ist ein familiärer Umzug, der sich abseits der Hauptstraße "In Holzhausen" durch Wohnstraßen schlängelt. 20 Gruppen, teils mit handgezogenen "Festwagen", werden ca. 7000 Zuschauer begeistern. Parkmöglichkeit: "Im Dorf". Von dort fünf Fuß-Minuten zum Zug.

Quelle: RP