Altweiber in Leverkusen Karnevalsprinz Peter III. verjagt Oberbürgermeister Uwe Richrath

An Altweiber stürmen in Leverkusen nicht – wie in anderen Städten – Möhnen das Rathaus. Vielmehr vertreibt der amtierende Prinz das Stadtoberhaupt aus seinem Amt. Die Stadtspitze ist diesmal als schottischer Clan erschienen. Und gibt sich kämpferisch. Von Susanne Genath