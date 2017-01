später lesen Leverkusen Kinder bringen den Segen für 2017 FOTO: Miserius FOTO: Miserius Teilen

Twittern







Die Sternsinger von St. Antonius waren gestern in Wiesdorf unterwegs, um bei ihrem Umzug ihren Segen zu übermitteln und Geld für Kinder in Not zu sammeln. Von Cristina Segoiva-Buendía