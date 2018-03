Amelie Lammers unterschreibt ihre Autogrammkarten. Die Elfjährige aus Leverkusen spielt Anne in "Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier". weniger

Bobby (Timmy, der Hund) in Action. Der Australian-Shepherd-Rüde übernimmt zum dritten Mal die Rolle des Timmy. weniger

Anne (Amelie Lammers), George (Allegra Tinnefeld), Julian (Marinus Hohmann) und Dick (Ron Antony Renzenbrink) haben das riesige Dinosaurierskelett in einer Höhle gefunden. weniger

Filmdreh in den Sommerferien: Amelie Lammers war an 34 Drehtagen in Bayern dabei.