Streit um abgeholzte Bäume in Leverkusen: Kleingarten mit Autobahn-Idyll

Streit um abgeholzte Bäume in Leverkusen

Die Gartenfreunde der Alfred-Vissel-Kleingartenanlage in Leverkusen-Opladen sind wütend: Früher trennten Bäume die Anlage von der Autobahnzufahrt. Nun wurden sie gefällt. Warum? Von Sebastian Fuhrmann

Leise war es in der Alfred-Vissel-Kleingartenanlage noch nie. Die Anlage liegt zwischen Autobahn 3 und der Bonner Straße, einer der meistbefahrenen Straßen in Leverkusen. Tausende Autos rauschen täglich an den fein getrimmten Parzellen vorbei. Seit einigen Tagen hat hat sich das Problem zugespitzt. Der Grund: Die Bäume, die früher einmal einen natürlichen Schutzwall zwischen der Kleingartenanlage und der Autobahnabfahrt der A3 waren, wurden gefällt.

Bei den Gartenfreunden sorgt das für Unmut, immerhin ist es nun nicht nur lauter, einige Kleingärtner gucken nun auch noch direkt auf die Straße - und die Autofahrer in ihre Gärten. "Das ärgert uns", sagt der Vorsitzende des Kleingartenvereins, Hans-Jügren Graf.

Wer die Bäume fällte, war zunächst unklar. Die Kleingärtner wunderten sich und vermuteten den Landesbetrieb Straßen.NRW dahinter.

Darum wurden die Bäume gefällt

Tatsächlich holzte der Landesbetrieb in den vergangenen Wochen einige Bäume entlang der Auffahrt ab. Das bestätigte am Freitag die Stadt Leverkusen. "Der Landesbetrieb hat zum Schutz der Autobahn einige Bäume gefällt." Aber warum wurde auch der Rest abgeholzt?

Laut der Stadt war das unumgänglich. Im Frühjahr seien die Robinien vom Revierförster kontrolliert worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die Bäume krank waren. Und weil der Landesbtrieb nun die äußeren Bäume abholzte, sei es aus Sicherheitsgründen nötig gewesen, auch die Robinien in der Mitte zu fällen. Die Maßnahme sei mit dem Stadtverband der Kleingärtner abgestimmt worden, heißt es. Ob eine Wiederaufforstung sinnvoll sei, werde geprüft.

"Ich würde mir wünschen, dass die Stelle wieder aufgeforstet wird", sagt der Vorsitzende Hans-Jürgen Graf. "Die Bäume müssen dann nachhaltig gepflegt werden, damit sie nicht wieder irgendwann abgeholzt werden müssen." Was Graf ärgert: "Seit Jahren weisen wir darauf hin, dass die Bäume an der Bonner Straße gefährlich sind und Äste abzustürzen drohen. Nun wird an einer anderen Stelle gefällt."