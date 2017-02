später lesen Leverkusen "Klingenring" bleibt von März bis in den Sommer gesperrt 2017-02-16T18:18+0100 2017-02-17T00:00+0100

Normalerweise nehmen Motorradfahrer nach ihrer Winterpause in jedem Frühjahr die L427 wieder in großen Scharen in Beschlag. In diesem Jahr kommt es auf dem "Klingenring" zwischen Witzhelden und Solingen aber anders. Denn ab 15. März wird die Strecke für mehrere Monate komplett gesperrt. Grund: Der Landesbetrieb Straßen.NRW nimmt eine Sanierung der maroden Fahrbahndecke vor. Vorgesehen sind dafür Kosten von rund 970 000 Euro.