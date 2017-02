später lesen Leverkusen Klingenring: BWL beantragt erneut ein Tempolimit 2017-02-19T15:31+0100 2017-02-20T00:00+0100

Die Bürgerliste Witzhelden-Leichlingen nimmt die anstehende Sanierung der L 427 zum Anlass für einen erneuten Vorstoß für eine Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Bereich. Bereits in der Vergangenheit hatte die Fraktion mit Verweis auf Lärmbelästigung durch Motorräder eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit von 100 auf 50 km/h gefordert. Beim Rheinisch-Bergischen Kreis folgte man dem Ansinnen allerdings nicht. Da in dem kommenden Monaten eine Sanierung der Fahrbahndecke der L 427 durchgeführt werden soll, geht die BWL davon aus, dass im Anschluss "die Anzahl von ,sportbegeisterten' Motorradfahrern weiter zunimmt und sich somit die Lärmbelästigung der Anwohner weiter erhöht".