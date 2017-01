Leverkusen/Köln: Kölner Karnevalsorden aus Leverkusen

Fest in Gold - was klingt wie eine musikalische TV-Show zur besten Hauptfernsehzeit - ist auch ein abendfüllendes Programm, aber nicht im Fernsehen, sondern in der Handwerkskammer zu Köln. Zehn Tage vor Rosenmontag werden bei dem Empfang dieses Namens Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit einem Unikat-Orden geehrt. Und dabei spielen Goldschmiede-Lehrlinge eine ganz besondere Rolle. Denn 18 Auszubildende haben die Orden angefertigt. Teils haben sie sich dafür vom Kölner Sessionsmotto "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck" inspirieren lassen, teilweise rührte die Inspiration auch von politischen Themen her. Von Ludmilla Hauser

Das gefällt auch an oberster Stelle: "18 sehr hochwertige Orden sind entstanden", lobte Hans Peter Wollseifer, Präsident der Handwerkskammer zu Köln. Er gehörte der Jury an, die jetzt die für den Nachwuchswettbewerb eingereichten Orden bewertet hat - nach den Kriterien Ideenreichtum und handwerkliche Ausführung. Und da kann Margherita Dappozzo von der Goldschmiede Drösser in Leverkusen nun quasi ihr eigenes Fest in Gold feiern. Denn sie wird mit dem ersten Preis in der Kategorie "handwerkliche Ausführung" ausgezeichnet. Ihr Orden stellt einen Pokemonball dar.

Und bei Drösser herrscht vermutlich doppelte Freude: Henri Stukenbrock, Auszubildender im ersten Lehrjahr, zeichnet die Jury für seine Arbeit "Pänz us Kölle" mit dem Sonderpreis der Kreishandwerkerschaft Köln aus. Ein schönes Lob für viel zeitaufwendige Arbeit. Bis zu 140 Arbeitsstunden haben die Lehrlinge für die Erstellung eines Unikat-Ordens eingesetzt, berichtet Goldschmiedemeister Ingo Telkmann, Vorsitzender des Vereins "Fest in Gold", mit. Die Materialien, hauptsächlich Kupfer, Messing, Silber, stellten die Betriebe zur Verfügung. Die 18 für das "Fest in Gold" angefertigten Orden sind in den nächsten Wochen in der Kassenhalle der Kreissparkasse Köln (am Neumarkt) ausgestellt, bevor sie dann im Februar den Besitzer wechseln.

