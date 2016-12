Köln/Leverkusen: Kontrollen beim Feuerwerksverkauf

In der Zeit vom 29. bis zum 31. Dezember 2016 ist der Verkauf von Feuerwerk erlaubt. Bereits jetzt kontrollieren die Mitarbeiter der Bezirksregierung Köln, ob die Feuerwerkskörper im Großhandel richtig gelagert und die Vorschriften beim Weiterverkauf eingehalten werden. Denn nur durch den sicheren und richtigen Umgang mit Feuerwerk können Gesundheitsgefahren vermieden werden.

Susanne Genath (sug) ist Redakteurin in Leverkusen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Die Bezirksregierung Köln rät allen Käufern, sich zu ihrer eigenen Sicherheit an zwei Dinge zu halten: Gebrauchsanweisung beachten und Verstand einsetzen. Es sollte nur Feuerwerk abgebrannt werden, das die gesetzlichen Vorgaben erfüllt. "Geprüfte Feuerwerke erkennt man an aufgedruckten CE-Kennzeichen oder BAM-Nummer/ Identifikationsnummer. Fehlen diese Angaben handelt es sich vermutlich um illegales Feuerwerk", so die Behörde.

Die Kontrolleure achten beim Händler darauf, dass die vorgegebenen Lagermengen eingehalten werden, Feuerlöscher vorhanden sind und kein "illegales Feuerwerk" verkauft wird. "Bei fehlenden oder defekten Feuerlöschern oder bei ungeschultem Personal drohen Bußgelder", heißt es. Händler, die den Verkauf nicht angezeigt haben, werden ebenfalls sanktioniert.

(sug)