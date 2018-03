später lesen Leverkusen Kunstverein bietet der Stadt Hilfe an FOTO: uwe miserius FOTO: uwe miserius 2018-03-18T19:52+0100 2018-03-19T00:00+0100

In einem Brief an Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) hat der Kunstverein Leverkusen Schloss Morsbroich jetzt seine Mithilfe bei der Realisierung des Standortkonzeptes angeboten, das der Museumsverein im Januar vorgestellt und der Stadtrat am 26. Februar beschlossen hatte. Von Monika Klein