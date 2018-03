später lesen Leverkusen Läufer ist 65 Jahre Priester und feiert mit dem Kardinal FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius 2018-03-05T18:38+0100 2018-03-06T00:00+0100

Ehrendomherr Prälat Erich Läufer hat am Sonntag sein "Eisernes Priesterjubiläum" in der Manforter Pfarrkirche St. Joseph gefeiert. Im Anschluss an die Heilige Messe gab es einen Empfang im Pfarrsaal von St. Joseph.