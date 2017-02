später lesen Leverkusen LaFuZo: Prinz lüftet das Strumpfhosen-Geheimnis FOTO: Miserius FOTO: Miserius 2017-02-26T20:12+0100 2017-02-27T00:00+0100

Das Narrenfest strebt seinem Höhepunkt entgegen. Und was fängt Prinz Peter III. nach Karneval an? So ganz ohne Prinzenmütze und Strumpfhosen? Darüber nachgedacht hat nicht nur seine Lebensgefährtin Clarissa Loef-Müller.