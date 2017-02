Leverkusen: Landgericht: Nachbarin setzt Räuber mit Pfefferspray außer Gefecht

Der Überfall auf eine Wohnung missglückte. Drei Männer griffen dort mehrere Menschen an. Diese wehrten sich aber. Ein 35-Jähriger steht jetzt vor Gericht. Von Siegfried Grass

Auf Geld, Wertgegenstände und Amphetamine hatten es drei Männer im November 2013 bei einem Überfall in Leverkusen abgesehen. Ein 35-Jähriger muss sich deshalb wegen versuchten schweren Raubes vor der 15. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts verantworten. Seine zwei Komplizen wurden bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Womit die drei Angreifer wohl nicht gerechnet hatten: In der Wohnung befanden sich mehrere Personen, die zwar mächtig was abgekriegt hatten, sich aber letztlich wehren konnten und die Angreifer überwältigten. Da halfen dann auch nicht die Sturmmasken, mit denen sich die Täter unkenntlich machen wollten. Der Angriff lief schief, zumal auch noch eine Nachbarin in der Wohnung war, die fliehen konnte. Ihr Freund informierte die Polizei. Sie selbst kehrte - inzwischen bewaffnet mit Pfefferspray - zurück und setzte die Räuber damit endgültig matt.

Das alles spielte sich im Drogenmilieu ab, denn die Wohnung diente auch als Umschlagplatz für die unerlaubte Ware. Da die Beteiligten schon alle ihre Erfahrungen mit der Justiz gemacht haben, war es für den Vorsitzenden Richter Jan Orth nicht einfach, die für eine Urteilsfindung wichtigen Informationen von den Zeugen zu bekommen.

Ein Zeuge wirkte so verunsichert, dass sich förmlich der Verdacht aufdrängte, er werde von dem Angeklagten bedroht. Das veranlasste den Staatsanwalt zu dem Antrag, den Anklagen während der Vernehmung von der Verhandlung auszuschließend. Bei der anschließenden Vernehmung kam dann raus, dass der Zeuge noch Schulden beim Angeklagten hat.

Der 35-Jährige ist für die Behörden kein Unbekannter. Er hatte schon mehrfach Straftaten begangen, stand deswegen immer wieder mal vor Gericht und wurde zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Aber er war auch schon Opfer, als er im November 2015 am Opladener Busbahnhof von einem Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt wurde.

Bei dem jetzigen Prozess vor dem Landgericht werden neben dem versuchten Raub auch andere Delikte mitverhandelt, zum Beispiel Auseinandersetzungen mit seiner Lebensgefährtin, ein Wohnungseinbruch (Hausfriedensbruch) und eine Auseinandersetzung auf einem Campingplatz.

Ein Dealer soll zu den Lieferanten des Angeklagten gehört haben. Inzwischen ist er gestorben - Suizid. Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt.

Quelle: RP