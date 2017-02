Der Fernsehsender RTL hat in der Sendung "Team Wallraff" Missstände in der Lebenshilfe-Werkstatt in Leverkusen-Bürrig aufgedeckt.

Der Fernsehsender RTL hat in der Sendung "Team Wallraff" Missstände in der Lebenshilfe-Werkstatt in Leverkusen-Bürrig aufgedeckt. weniger