Straßenbau in Leverkusen

Die Dhünnbrücke in Küppersteg wird nach der Vollsperrung jetzt einspurig. Die Technischen Betriebe der Stadt (TBL) wollen nun auf der Ostseite die Straßendecke im Baustellenbereich wieder herstellen.

Deshalb wird der Verkehr an der Brückenbaustelle von morgen, 21. März, bis Freitag, 23. März, und von Montag, 26. März, bis Mittwoch, 28. März, per Ampelanlage geregelt. Am Wochenende kann die Brücke zweispurig befahren werden, teilt die Stadt mit.

(LH)