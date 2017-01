Die Polizei fahndet mit Bildern nach einem Mann, der im vergangenen Sommer an Geldautomaten in Leverkusen Geld von einem Konto abgehoben hat, das er offenbar mit falschen Personalien eröffnet hatte.

Der Tatverdächtige wurde auch an anderen Automaten gesehen, etwa Anfang Juli in Halle an der Saale. Am 7. Juli 2016 war er in einer Filiale der VR Bank Rhein- Wupper in Leverkusen und am 28. Juli in der Sparkasse Leverkusen. Eine Überwachungskamera nahm ihn dabei jeweils auf.

Das Konto wurde in Neuss in einem Geldinstitut mit gefälschtem Pass und falschen Personalien eröffnet. Hierbei könnte es sich um denselben Täter handeln, der auf den Fotos zu sehen ist.

FOTO: Polizei Aachen

Insgesamt beläuft sich der Schaden auf mehr als 30.000 Euro. Geschädigte sind Bankkunden aus Aachen und aus Bremen.

Da die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bis jetzt nicht zur Ergreifung des Täters geführt haben, hat das Amtsgericht Aachen nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt. Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Aachen unter der Rufnummer 0241/9577-31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/9577-34210 zu melden.

