In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter am Mittwoch, 21. Dezember 2016, einen Geldautomaten in einer Santander-Filiale in Leverkusen-Wiesdorf gesprengt. Dieses Bild entstand am Mittwochmittag.

In den frühen Morgenstunden haben unbekannte Täter am Mittwoch, 21. Dezember 2016, einen Geldautomaten in einer Santander-Filiale in Leverkusen-Wiesdorf gesprengt. Dieses Bild entstand am Mittwochmittag. weniger