Frau an Karneval in Leverkusen vergewaltigt 2017-02-28T14:08+0100 2017-02-28T14:00+0100

In der Nacht zu Sonntag ist nach Angaben der Polizei eine 31-jährige Frau in Leverkusen-Lützenkirchen vergewaltigt worden. Die Polizei sucht drei Männer, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen.