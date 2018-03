später lesen Verdacht auf CO-Vergiftung Fünf Menschen aus Mehrfamilienhaus in Leverkusen gerettet 2018-03-25T11:57+0200 2018-03-25T11:46+0200

In einer Wohnung in Leverkusen ist in der Nacht zu Sonntag Kohlenmonoxid ausgetreten. Fünf Menschen wurden durch das giftige CO-Gas verletzt.