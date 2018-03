In Leverkusen sind am frühen Mittwochmorgen vier Mitglieder und Unterstützter einer stadtbekannten Großfamilie festgenommen worden. Sie wurden per Haftbefehl gesucht. Laut Polizei werden ihnen Betrügereien im großen Stil vorgeworfen.

Der Einsatz begann gegen 9 Uhr, die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Nach Informationen unserer Redaktion gibt es Durchsuchungen an drei Orten in Leverkusen: An der Von-Ketteler-Straße, der Hauptstraße in Wiesdorf sowie an der Haydnstraße in Schlebusch. Es werden Wohnungen und Einfamilienhäuser durchsucht.

Die vier festgenommenen Personen waren laut Polizei im Alter zwischen 42 und 54 Jahren. Derzeit durchsuchen Polizei und Steuerfahndung in Zusammenhang mit dem Fall insgesamt rund 70 Objekte in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie in Österreich.

In Leverkusen wurden unter anderem Fahrzeuge sichergestellt, darunter Nobelkarossen der Marken Porsche, Mercedes, Ferrari und Rolls Royce.

Der Bande, die zum Teil aus Mitgliedern einer Großfamilie besteht, wird gewerbsmäßiger Betrug zum Nachteil älterer Menschen, Kreditinstitute und Sozialleistungsträger im großen Stil vorgeworfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass Senioren von den Tätern um etwa eine Million Euro gebracht worden sind.

Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Details bekannt geben.

(bu/lsa)