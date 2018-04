später lesen Vorfall in Leverkusen Jugendliche randalieren in Bus und bespucken den Fahrer 2018-04-02T12:39+0200 2018-04-02T12:39+0200

In der Nacht zu Montag haben vier Jugendliche in einem Linienbus in Leverkusen-Manfort randaliert, den Busfahrer bespuckt und eine Helferin gewürgt. Die drei Mädchen sowie ein Junge konnten flüchten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.