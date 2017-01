später lesen Obduktion nach Leichenfund Leverkusener erfror an der Dhünn FOTO: Miserius FOTO: Miserius Teilen

Twittern





2017-01-31T16:00+0100 2017-01-31T15:59+0100

Der 50 Jahre alte Leverkusener, der am 18. Januar tot am Dhünn-Radweg in Wiesdorf gefunden wurde, ist an Unterkühlung gestorben.